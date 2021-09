„Das war gelebte Kameradschaft“, lautet das Fazit von Markus Pfeifer, Feuerwehrkommandant in Hollabrunn. Er war gemeinsam mit Reinhard Oswald Anfang August in Nordmazedonien, um zu helfen, die verheerenden Waldbrände in den Griff zu bekommen. Es war eine abenteuerliche Reise, die für die beiden Feuerwehrmänner interessant, lehrreich und informativ gewesen sei.

Mit dem Wechsellader, zwei Quads und Feldbetten machten sich die beiden nach Nordmazedonien auf. Mit den wendigen Geländefahrzeugen wurde das Areal rund um die große Flammenwalze nach Glutnestern erkundet. „Die Funken können noch zwei oder drei Kilometer weit fliegen und dort neue Feuer entfachen“, erklärt der Feuerwehrmann.

Quad-Fahrten in unwegsamen Gelände

Pfeifer und er erkundeten die Lage, was nicht immer ungefährlich war: „Fahrtechnisch war das schon eine Herausforderung.“ Das Gelände war steil und uneben, kein Vergleich zum gut ausgebauten Wegenetz in Österreich. „Selbst im tiefsten Hollabrunner Kirchenwald haben wir bessere Zufahrtswege“, stimmt Hamit Aliu zu, der mit Johannes Eichinger die beiden Kameraden Pfeifer und Oswald nach sechs Tagen am Einsatzort ablöste.

Was die vier Hollabrunner Feuerwehrmänner am meisten beeindruckte? „Die Dankbarkeit der Menschen“, sind sie sich einig. Die Leute haben applaudiert und Daumen hoch gezeigt, wenn die Feuerwehrmänner an ihnen vorbeikamen. „An der Grenze sind die Leute schon stundenlag im Stau gestanden. Als wir an ihnen vorbeigefahren sind, sind sie trotzdem ausgestiegen und haben applaudiert“, erinnert sich Aliu an eine Begebenheit. „Die Einheimischen haben sogar einen eigenen Wäschedienst für uns eingerichtet“, ergänzt Oswald.

Am Abend wurde die Wäsche aus dem Dorf, das sich die Einsatzkräfte errichtet hatten, geholt. „Am nächsten Tag in der Früh war die Wäsche gewaschen und gebügelt wieder da.“ Von der Mehlspeise, die die Einheimischen vorbeibrachten, schwärmt er noch Wochen nach dem Einsatz. „An unserem letzten Tag sind Kinder zu uns gekommen und haben uns Zuckerl vorbeigebracht“, schmunzelt Eichinger.

Laubbäume hielten dem Feuer stand

Gefährlich wurde es meist ab mittags. Da stiegen Temperatur und Thermik, der Wind verschärfte den Funkenflug. Die Arbeit in der brütenden Hitze war kräfteraubend. Zu der Flammenhitze kamen Temperaturen von über 40 Grad, „und die Motorwärme des Quads“, sagt Oswald. Da er auf seinem Fahrzeug nur mit etwa zehn km/h unterwegs sein konnte, war es um kühlenden Fahrtwind nicht gut bestellt.

Die Feuerwehrmänner aus den verschiedenen Ländern kommunizierten untereinander in gebrochenem Englisch. „Das hat erstaunlich gut funktioniert“, erinnert sich Pfeifer. Was die Feuerwehrmänner faszinierte: „Die Nadelbäume sind herausgebrannt und einige Laubbäume sind stehen geblieben.“

„Sogar in der sogenannten schwarzen Zone – dort ist wirklich alles abgebrannt, darum ist sie ungefährlich – standen noch grüne Bäume“, ergänzt Oswald, der den Kopf über etwas anderes schüttelt: „Dort ist eigentlich ein Wandergebiet, aber es lag überall Müll. Kein Haushaltsmüll, sondern Sperrmüll.“ Mitten im Wald und in den Gewässern lagen Autoteile, Elektrogeräte, Sofas.

Stadtgemeinde dankte für den Einsatz

„Auf jeden Fall“, wollen sich die Hollabrunner Feuerwehrmänner wieder melden, sollte erneut zu einem Einsatz im Ausland gerufen werden. „Für uns haben wir mitgenommen, dass wir Waldbrandwerkzeuge sowie spezielle Schläuche anschaffen, damit wir gerüstet sind, falls bei uns etwas Ähnliches passiert“, denkt Pfeifer an den Klimawandel und den Kirchenwald.

Für den tollen Einsatz wollten sich Hollabrunns Bürgermeister Alfred Babinsky und Feuerwehr-Stadtrat Günter Schnötzinger persönlich bei den Feuerwehrmännern bedanken. „Die prekäre Einsatzsituation in Nordmazedonien hat uns gezeigt, dass wir uns bei Notfällen stets auf unsere Feuerwehrleute verlassen können“, so der Stadtchef. Den Hollabrunner Kameraden führte der Einsatz ebenfalls vor Augen, wie wertvoll ein gutes Netz an Freiwilligen Feuerwehren ist: „Gäbe es so eine Katastrophe in Niederösterreich, hättest du mit einem Anruf hunderte Feuerwehrmänner samt Ausrüstung, die helfen“, weiß Pfeifer. In Nordmazedonien gibt es eine solche Struktur nicht.