Retter auf Hanglage, in tiefem Schacht und in großer Höhe im Einsatz

In der fünf Stunden dauernden Schulung wurden die Teilnehmer an drei verschiedenen Stationen mit spezifischen Szenarien der Höhen- und Tiefenrettung konfrontiert. So ging es zum einen um das schonende Retten einer Person aus schwieriger Hanglage mit der Korbschleiftrage. Das Augenmerk lag auf korrekten Seiltechniken und einer reibungslosen Zusammenarbeit im Team.

Weiters wurde eine Schachtrettung mit der Steckleiter und Flaschenzug simuliert. Dies erforderte besondere Fertigkeiten und Ausrüstung. Und schließlich wurde mit Spezialgeräten auch das Retten aus Höhen geübt. Die Feuerwehrleute erlernten den Einsatz und Umgang mit dem Wechselladefahrzeug-Kran (WLFA-K ) und der Drehleiter mit Korb (DLK 23/12) bei Menschenrettungen aus großen Höhen.

Abschnittskommandant Markus Zahlbrecht zeigte sich am Ende zufrieden mit dem Engagement und der Schulung: „Die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten werden zweifellos dazu beitragen, die Einsatzfähigkeit und Sicherheit im Abschnitt Hollabrunn zu stärken.“