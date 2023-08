Hadreser Florianiwiesn: 250 Liter Bier in einer Nacht

Bei der Hadreser Florianiwiesn ging's mit dem Steckerlfischessen los. Insider bestellten schon vor, damit einer der 150 Fische auch wirklich ihnen gehörte. Neben diesen begehrten Steckerlfischen gab es natürlich auch vieles mehr, wie Surschnitzel oder saftiges Kotelett mit Krautsalat.

Es war ein lauer, schwüler Abend, und solche Temperaturen machen durstig, ohne dass man sich anstrengt. So wurden in einer Nacht dann rund 250 Liter Bier und auch 250 Liter Wasser konsumiert. Für die Stimmung war am Samstagabend die Gruppe „Tiroler Bluat“ zuständig, die bis spät in die Nacht hinein spielte.

Am nächsten Tag ging's mit dem Heurigen weiter, der nahtlos zum Mittagstisch überging, da standen Grillhendl auf der Speisekarte. Die passende Weinbegleitung haben dir Winzer aus dem Ort übernommen. „Wir waren mit rund 400 Gästen am ersten Abend wirklich gut besucht“, freute sich Kommandant Mario Lachmann. Selbstverständlich sei so ein Fest viel Arbeit, aber: „Es hat uns sehr gefreut, dass die FF-Jugend freiwillig gekommen ist, um beim Fest mitzuhelfen, obwohl wir sie gar nicht eingeteilt hatten“, lobte Lachmann den FF-Nachwuchs. „Mein besonderer Dank gilt unseren 16 Hauptsponsoren.“

Unter den Ehrengästen waren Ehrenabschnittskommandant Ernst Brandstötter und Ehrenkommandant Leopold Krammer. Auch eine Abordnung der Untermarkersdorfer FF mit ihrem Kommandanten Matthias Widl kam vorbei. „Wir tragen zwar schon die neuen T-Shirts mit der Aufschrift ‚Feuerwehr Hadres-Untermarkersdorf‘, und wir machen die Übungen und die Einsätze gemeinsam. Aber der offizielle Zusammenschluss wird bei der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses stattfinden.“

Die Pläne zum Neubau seien bereits im finalen Stadium. „Wir bekommen von vielen Seiten großes Lob, dass wir den Schritt der Zusammenlegung unserer Wehren vollzogen haben“, fügte Kommandant Lachmann hinzu.