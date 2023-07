Hoch Unterretzbach! Musiker bei FF-Heurigen geehrt

Traditionell und doch ganz besonders: Die ersten Gäste beim Feuerwehrheurigen in Unterretzbach waren die Senioren. Essen und Trinken für einen guten Zweck. Und beim gemeinsamen Zusammensitzen verging die Zeit wie im Flug, sodass sich viele den Dämmerschoppen der Trachtenkapelle Retzbach auch nicht entgehen ließen. Kommandant Andreas Zeindler begrüßte Obmann Werner Pölz und den ganz neu „ausgezeichneten“ Kapellmeister Florian Hanousek.

Als Besonderheit wurden in diesem Rahmen verdienten Jungmusikern die Urkunden der abgelegten Leistungsabzeichen überreicht. So durften sich Viktor-Xaver Teufelsbauer und Fabian Frank über das Junior-Leistungsabzeichen, Gabriel Schleinzer, Lukas Pastner und Klaus Pollak über das Leistungsabzeichen in Bronze sowie Natalie und Dominik Pollak über das Leistungsabzeichen in Silber freuen und wurden vom zahlreichen Publikum mit viel Beifall bedacht. Andreas Zeindler ließ es sich nicht nehmen, selbst zur Trompete zu greifen und einige Stücke mitzuspielen. Der Dämmerschoppen wurde mit „Hoch Unterretzbach“ beendet und danach mischten sich die Musiker zur Besucherschar. Für viele doch recht lange …

Urkunden für die Vifzacks der Feuerwehrjugend

Auch am Samstag war viel los. So mischten sich Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Reinhard Scheichenberger samt Gattin und Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Lehninger ebenso mit Gattin und zahlreiche Kameraden aus umliegenden Wehren unter die Gäste. Bürgermeister Manfred Nigl ließ es sich ebenso wenig nehmen, die Veranstaltung zu besuchen und genoss Kulinarik und Weine der ansässigen Winzer.

Mit viel Applaus wurden die Teilnehmer vom Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend in Winklarn wieder daheim empfangen. Parallel zum Landestreffen findet traditionell der Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen (FJLA) in Bronze und Silber sowie der Bewerb um das Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen in Bronze und Silber statt. Alle Teilnehmer haben die altersmäßig abgestuften Abzeichen mit Bravour geschafft. Die Urkunden wurden vom Kommandanten Andreas Zeindler übergeben und mit viel Freude in Empfang genommen.

Beim jährlichen Gruppenbild „100 Hände im Dienst der Feuerwehr“ bedankte sich Andreas Zeindler bei allen freiwilligen Helfern für ihre Mithilfe und das gute Zusammenspiel beim Feuerwehrheurigen. Und jeder weiß, dass ein „Danke“ in Unterretzbach gleichzeitig ein „Bitte“ für das nächste Jahr bedeutet!