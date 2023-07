Zum FF-Fest segnete Pfarrer neue Atemschutzgeräte

Die Rafinger Feuerwehr lud am vergangenen Wochenende zum Fest. Am Samstag, 15.7., wurde den Gästen Heurigenbetrieb, Tanzmusik und beste Unterhaltung angeboten. Der Sonntag startete mit einer Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal, an der sich der ÖKB Pulkau und der Hegering Pulkau beteiligten.

Nach der Festmesse, die Pfarrer Jerome Ciceu mit einem Gastpriester zelebrierte, wurden die neuen Atemschutzgeräte gesegnet. Beim anschließenden Frühschoppen freute sich Feuerwehrkommandant Wolfgang Engel über die vielen Gäste. Bürgermeister Leo Ramharter und Landtagsabgeordneter Richard Hogl übernahmen die Begrüßung. Bei der Festmesse und beim Frühschoppen waren die Musiker der Trachtenkapelle Theras im Einsatz.

Abschnittskommandant Christian Lehninger, Vizebürgermeisterin Christina Ruisinger und Pulkaus Ortsvorsteher Christoph Blauensteiner genossen das Mittagessen beim Feuerwehrfest. Unter den fleißigen Helfern waren der stellvertretende Feuerwehrkommandant Roland Marihart, Verwalter Andreas Weinkopf und Altbürgermeister Manfred Marihart zu sehen.