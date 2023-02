Feuerwehr verschaffte in Limberg wieder den Durchblick

Werbung

Mit einem Teleskoplader der Firma Hengl, einem Traktor mit Anhänger von Andreas Ruiss und einigen Kettensägen ausgestattet, wurde dieser technische Einsatz erledigt. Um die Mannschaft nicht zu gefährden, musste die Bahnstraße zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die alte Postgasse und die Hauptstraße umgeleitet.

Großen Dank ernteten die FF-Kameraden seitens des Dorferneuerungsvereins Limberg. Der Baum war in den letzten Jahren nicht mehr zurückgestutzt worden und wild gewachsen. Ein Umstand, der das Brunnenplatzl schon merklich beeinträchtigte. "Deshalb musste dieser drastische Schritt getan werden", erklärt FF-Sprecher Andreas Brandl und betont: "So kann der Baum neu und gesund wachsen und wird ab sofort regelmäßig zurückgestutzt. Wer Weiden und ihr Wachstumsverhalten kennt, der weiß, dass der Baum bereits in absehbarer Zeit eine neue wunderschöne Krone tragen wird."

