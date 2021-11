Feuerwehrjugend des Bezirks Hollabrunn auf Wanderschaft

Die Sonne strahlte und der Wind wehte heftig, als am vergangenen Samstag etwa 170 Mitglieder der Feuerwehrjugend des Bezirks in Breitenwaida einfielen. Eine gemeinsame etwa fünf Kilometer lange Wanderung, bei der die Jugendlichen das Fertigkeitsabzeichen „Feuerwehrtechnik“ ablegen konnten, stand am Programm.

Auf der Strecke gab es verschiedene Stationen, bei denen die Teilnehmer ihr Wissen unter Beweis stellen mussten. „So galt es, neben theoretischen Fragen auch Stationen mit technischem Gerät oder die Absicherung einer Einsatzstelle zu meistern“, berichtet Wolfgang Thürr, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos. Zwischen den Aufgaben gab es Stationen, bei denen Spiel und Spaß im Vordergrund standen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger begleitete die erste Gruppe und überzeugte sich persönlich vom Wissen der Jugendlichen und vom Spaßfaktor der Wanderstrecke. Die vier Abschnittsfeuerwehrchefs und deren Stellvertreter waren ebenfalls gekommen, um die Leistungen der Feuerwehrjugend zu würdigen.

Landtagsabgeordneter Richard Hogl bedankte sich für die Vorbereitungsarbeiten und zeigte sich hoffnungsfroh, dass viele Jugendliche in den Aktivdienst der Feuerwehr übertreten. Zaussingers Stellvertreter, Reinhard Scheichenberger, übernahm schließlich die Übergabe der Fertigkeitszeichen und gratulierte. Besonders dankte er der FF Breitenwaida, die den Großteil der Wanderung organisiert hatte.