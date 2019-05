Lenker rammte mit Auto Mauer in Retz .

Die Feuerwehr Retz wurde am 1. Mai zur Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall in Retz alarmiert: Ein Pkw-Lenker dürfte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und prallte in einer Linkskurve gegen die Hausmauer und eine Straßenlaterne.