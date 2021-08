Mittwochabend (18.9.) heulten die Sirenen in der Stadt Hollabrunn: Die Feuerwehr wurde zu einem Wohnhausbrand in der Wienerstraße gerufen. FF-Kommandant Markus Pfeifer rückte mit 26 Mann aus, um einen Wohnhausbrand zu bekämpfen. Zunächst wurden die Feuerwehrmänner laut Alarmierung in die Schmiedgasse gelotst.

Schon bei der Anfahrt erkannten die Feuerwehrmänner, dass hier ein Gebäudeteil eines Mehrparteienhaus in der Wienerstraße in Flammen stand. „Der erste Anrufer war aus der Schmiedgasse. Darum wurden wir dorthin beordert“, erklärt der Kommandant im NÖN-Gespräch, dass die Anlage von der Wienerstraße zur Schmiedgasse durchgeht.

Feuer von zwei Seiten bekämpft

Zu Beginn der Brandbekämpfung wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, von der Wienerstraße aus anzugreifen, aber: „Es hat auch so gepasst. Das Ergebnis war das gleiche: Wir haben das Feuer gelöscht “, berichtet er am Tag nach dem Brand. Schließlich wurde das Feuer von beiden Seiten bekämpft.

Die Flammen hatten die FF-Kameraden bald im Griff, schwieriger gestaltete sich die Suche nach einer vermissten Person. Mehrere Atemschutztrupps durchsuchten die Wohnhausanlage mehrfach, aber ohne Erfolg. Gleichzeitig ermittelte die Polizei und konnte den Vermissten an einem anderen Ort ausfindig machen.

Ein Bewohner wurde bei Brand verletzt

Da die Brandlast sehr groß war, stürzten manche Teile des Gebäudes ein. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Reihenhäuser konnte durch das rasche Eingreifen verhindert werden.

Ein Bewohner wurde bei dem Brandeinsatz verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.