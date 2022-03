Mehrere Flurbrände bei Raschala

Werbung

An mehreren Stellen in der Nähe von Raschala – in Richtung Sonnberg – kam es am Mittwoch, den 23. März, zu Flurbränden. Der Hollabrunner Feuerwehrkommandant Markus Pfeifer alarmierte die Feuerwehren Breitenwaida, Göllersdorf und Sitzendorf nach, um die Brände zu bekämpfen. Die verteilten Brandstellen wurden rasch unter Kontrolle gebracht.

Aufgrund der extremen Trockenheit, wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt, damit sich keine neuen Brände entwickeln.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.