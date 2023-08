Den 125er feierte die FF Mühlbach beschaulich und mit 300 Fischen

„Wir haben ganz bewusst auf einen Festakt verzichtet, weil es einen solchen erst im Vorjahr bei der Segnung unseres neuen Einsatzfahrzeuges gegeben hat“, sagt Mühlbachs Feuerwehrkommandant Manfred Trauner. Einen großen Festakt soll es erst wieder 2028 geben, wenn die FF Mühlbach den 130. Geburtstag feiert.

Das Feuerwehrfest war jedenfalls bestens besucht - und das trotz regnerischen Wetters. Vor allem die Steckerlfische am Samstagabend lockten wieder hunderte Gäste an. Weit mehr als 300 Fische waren von Johann Trauner und Manfred Trauner und ihren Helfern am offenen Feuer zubereitet worden. Die riesige Feuerstelle war wegen des anhaltenden Regens mit einer noch riesigeren Zeltplane geschützt worden.

Nach der Feldmesse am Festplatz sorgte der Musikverein Manhartsberg für einen zünftigen Frühschoppen.