​​​​​​​Das 49. Feuerwehrfest in Glaubendorf bot den Zuschauern am vergangenen Wochenende eine Riesenhetz – mit der ersten Löschteich-Olympiade.

Die Feuerwehr-Kameraden, unter der engagierten Leitung von Kommandant Jürgen Figerl, veranstalteten im Rahmen ihres Festes am vergangenen Samstag diese besondere Olympiade. Alle Gäste sollten dabei mitmachen, ein Team bestand aus vier Personen. In zwei Bewerben mussten Geschwindigkeit und Geschicklichkeit bewiesen werden.

Unter den Teilnehmern war nicht nur eine Abordnung der Feuerwehr Baumgarten mit Kommandant Peter Zeitlberger, sondern auch Heldenbergs Vizebürgermeister Günther Brandstätter, seine Ehefrau Sabine, Pfarrgemeinderat Erhard Kührer, Wolfgang Nachtigal und Martin Schenter. Unter den zahlreichen Zusehern waren Bürgermeister Peter Steinbach und Landtagsabgeordneter Richard Hogl zu sehen.

Olympioniken gaben alles bei Bewerben

Geplanter Beginn der Löschteich-Olympiade war um 18 Uhr, doch das Wetter machte einen Strich durch die Rechnung. Eine Stunde mussten die Olympioniken warten, bis sich das Wetter besserte und Kommandant Figerl zum Start aufrief: „Wir machen nur einen Teil der Bewerbe“, verkündete er.

Die erste Gruppe am Start mit dem Namen „Die Chluben“ sorgte für die erste Gaudi. Aufgabe war, in einer Nussschale von Boot einmal im Uhrzeigersinn um die Fontäne zu fahren und vom Boot aus Tennisbälle in einen Kübel zu werfen. „Die Chluben“ rammten die Fontäne, durch einen Sprung ins Wasser wurde das Malheur aber gleich wieder behoben.

Die nächste Aufgabe bestand im „Skifahren“. Auf zwei Brettern mit drei Paaren Schlaufen für die „Skifahrer“ mussten zwei Kübel Wasser über eine Distanz gebracht werden. Der Dritte hatte verbundene Augen, der Erste durfte die Kübel tragen.

Vizebürgermeister ging baden

Hier sorgte die Gruppe „Gemeindehelden“ für die nächsten Lacher. Vizebürgermeister Brandstätter hatte die Kübel in der Hand – und wurde zu Fall gebracht. Er und die Zuschauer zerkugelten sich, während Wolfgang Nachtigal die Kübel wieder auffüllte. Die nächste Gaudi lieferten Brandstätter und Schenter am Ende ihrer Bootsfahrt. Beim Aussteigen rutschten beide ins Wasser.

Baden gingen auch die Brüder Roman und Thomas Brechelmacher. Beide paddelten so enthusiastisch – Wasser ins Gefährt –, dass kurz vor dem Ziel das Boot mit den beiden unterging. Da es im Laufe des Abends wieder stärker regnete, gab es nicht viel Unterschied zwischen den „ins Wasser Gegangenen“ und den anderen Teilnehmern. Die Zuschauer waren durch Zelte geschützt.

Zum Schluss sprangen Jürgen Figerl und sein Stellvertreter Martin Zeitlberger zum Gaudium des Publikums in den Teich.

„Die Franzosen“ holten sich den Sieg

Als Sieger ging die Gruppe „Die Franzosen“ – dahinter verbargen sich die Teilnehmer der Baumgartner Feuerwehr mit Peter Zeitlberger und David Otzlberger – hervor. Den zweiten Rang erreichten die „Jagdfreunde“ und den dritten Platz belegten die „Minis/Ratscher/Max“. Diesen drei Gruppen wurde von Figerl und Martin Zeitlberger jeweils ein Pokal überreicht.

Der Sonntag begann traditionell mit einer Messe am Festgelände, anschließend gabe es einen Frühschoppen mit dem Musikverein Rußbach und einen Mittagstisch. An beiden Tagen gab es Schmankerl aus Küche, Keller und Weinbar.