Gold-Abzeichen für zwei Mädels & drei Burschen aus Bezirk Hollabrunn

Die Feuerwehrjugendmitglieder zwischen 14 und 16 Jahren haben am Samstag, 7.10., an verschiedenen Stationen ihr umfangreiches Wissen zu Gerätekunde, Nachrichtendienst und dem richtigen Verhalten bei Notfällen unter Beweis gestellt. „Das FJLA in Gold ist das höchste Bewerbsabzeichen in der NÖ Feuerwehrjugend. Ihr habt heute großartige Leistungen gezeigt“, lobte Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner und überreichte persönlich jedem der 156 erfolgreichen Teilnehmer das begehrte Abzeichen.

Hollabrunns Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger sowie Josef Baumeister, Andreas Schwingl und Markus Zahlbrecht aus den Abschnittsfeuerwehrkommanden waren besonders stolz auf fünf junge erfolgreiche Teilnehmer: Nico Dorfner, Laurenz Ohnesorgen und Florian Ruckendorfer von der FF Göllersdorf, Luise-Maria Fichtl von der FF Mühlbach sowie Sandra Prem von der FF Platt.