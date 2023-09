Wer hebt ab, wenn man 122 wählt?

Da in den Sommerferien die Feuerwehr-Jugendstunden für die Kinder und Jugendlichen aus Schöngrabern, Mittergrabern und Großnondorf pausieren, gab es noch vor dem Start ins neue Schuljahr einen gemeinsamen Ausflug mit ihren Betreuern in die Landeswarnzentrale in Tulln. Auch einige junge Feuerwehrkameraden, die bereits im aktiven Dienst stehen, waren dabei.

Die Landeswarnzentrale ist die permanent besetzte Katastrophenschutzzentrale auf Landesebene. Den Kindern und Jugendlichen wurde erklärt, welche Aufgaben die Landeswarnzentrale hat. Zum Beispiel: Die Warnung und Alarmierung der Bevölkerung im Katastrophenfall sowie die Koordination der Einsatzkräfte bei Großkatastrophen in NÖ und Alarmierung der Feuerwehren in sieben Verwaltungsbezirken. Diese sind: Bruck/Leitha, Gmünd, Hollabrunn, Horn, Tulln, Waidhofen/Thaya und Zwettl.

Wird in diesen Bezirken der Notruf 122 abgesetzt, läutet genau dort in Tulln das Telefon. Das durfte die Truppe aus dem Bezirk Hollabrunn sofort testen.

So sieht's bei Florian NÖ am Arbeitsplatz aus

Die Nachwuchsfeuerwehr-Mitglieder waren beeindruckt vom Arbeitsplatz der Mitarbeiter, dort finden sich jeweils mindestens fünf Computerbildschirme zur Abstimmung der Einsatzkräfte. Im Hintergrund stehen noch Überwachungsbildschirme für die NÖ Straßentunnel und aktuelle Nachrichten, damit die Mitarbeiter ständig alles im Blick haben. Zwei Kameraden erklärten den Ablauf im Notruffall, die Anlage eines Einsatzes im EDV-System und ihre weiteren Tätigkeiten und standen für alle Fragen der Jugendlichen zur Verfügung.

Wenn sie das nächste Mal am Funkgerät mit Florian NÖ kommunizieren, wissen die Jugendlichen jetzt ganz genau, wer dahintersteckt und was die Kameraden am anderen Ende alles können.

Da sich die Landeswarnzentrale auf dem Areal des NÖ Feuerwehr- & Sicherheitszentrums sowie der „Feuerwehrschule“, des Landesfeuerwehrkommandos und des Zivilschutzverbands befindet, erkundeten die jungen Feuerwehrmänner das gesamte Gelände.

Beeindruckt und voll motiviert für den Feuerwehrdienst ging es nach einem gemeinsamen Mittagessen wieder in die Heimatfeuerwehren zurück.