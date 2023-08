Feuerwehrmusik lädt ein „Bloat’n“ im Ort: In Obermarkersdorf ist Kirtagszeit

Die Musiker der Feuerwehrkapelle freuen sich schon auf den diesjährigen Musikerkirtag. Foto: Musikkapelle Obermarkersdorf

„Wer das verpasst, ist selber schuld!“ Die Feuerwehrmusikkapelle Obermarkersdorf lädt am 12. und 13. August zum alljährlichen Musikerkirtag. Der Kaiserplatz wird an diesem Wochenende in eine Bühne der musikalischen Vielfalt verwandelt.

Ein großes Event in einer kleinen Ortschaft im Retzer Land: Das abwechslungsreiche Programm wird von Samstagnachmittag bis Sonntagabend abgespult. Unter anderem sorgen der Musikverein Kirchberg am Wagram, die Weinviertler Hauerkapelle Mailberg und die 2/4er Böhmische für abwechslungsreiche Kirtagsstimmung. Die „Beislkosmonauten“ laden an beiden Abenden zum Mittanzen und Mitsingen ein. Neben den kulinarischen Schmankerln darf im Rahmenprogramm das traditionelle „Bloat’n“ nicht fehlen, bei dem die Musikkapelle Obermarkersdorf mit allen Festgästen durch die Ortschaft zieht und bei ortsansässigen Gastgebern einkehrt. Ab jeweils 19.30 Uhr gibt’s an der Kaiserbar verschiedenste Getränke. Hüpfburg und Kinderschminken warten am Sonntag auf die jungen Gäste. „Der Musikerkirtag in Obermarkersdorf zählt seit vielen Jahren zu den größten Festen im Retzer Land. Wer das versäumt, ist selbst schuld“, freut sich Obmann und Bürgermeister Stefan Schmid auf eine große Besucherzahl.