Holzer: "Große Schadstoffeinheit war der richtige Weg für uns" .

25 Feuerwehrmitglieder der reorganisierten Schadstoffgruppe aus dem Bezirk Hollabrunn nutzten kürzlich die Möglichkeit, am Gelände des NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrums in Tulln eine Ausbildungseinheit zu absolvieren. Theoretisches Wissen wurde in der Praxis angewendet.