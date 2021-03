Als die Kameraden der FF Breitenwaida am späten Montagnachmittag an ihrem Einsatzort in Breitenwaida eintrafen, stand der Keller eines Wohnhauses bereits 30 Zentimeter unter Wasser. Da in diesem Keller einige Elektrogeräte in Betrieb waren, wurde der Bereich vom Strom getrennt.

Der Hausbesitzer hatte bereits das Wasser abgedreht und einen Installateur gerufen, der das Wassergebrechen beheben sollte. Ein FF-Trupp wurde mit einer Unterwasserpumpe beim Kellereingang positioniert, um das Wasser aus dem Gebäude zu pumpen.

Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.