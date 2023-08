140 Jahre im Zeichen der Hilfeleistung und Kameradschaft

Die Dietersdorfer Feuerwehr lud zum großen Fest, denn sie blickte auf über ein Jahrhundert, gekennzeichnet durch freiwillig erbrachte Hilfeleistung, Kameradschaft und gegenseitiges Vertrauen, zurück. Und so feierten die Kameraden ihr 140-Jahr-Jubiläum mit einem großen Festakt.

„Die Freiwillige Feuerwehr Dietersdorf kann auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken – auf Zeiten, in denen der Wille anderen zu helfen immer im Mittelpunkt stand“, lobte Bürgermeister Alfred Babinsky die Kameraden. Ihm war es wichtig, den Feuerwehrmitgliedern vor einem großen Publikum all jenen seinen Dank auszusprechen, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten unzählige Stunden unermüdlich in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben. „Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit sie gebraucht wurden, sie waren stets bereit“, weiß der Stadtchef.

Er bedankte sich auch bei Andreas Scheuer. Der Dietersdorfer war stolze 42 Jahre Kommandant der Dietersdorfer Wehr. Nun, da sein 65. Geburtstag ansteht, legte er diese Funktion zurück. In seine Fußstapfen wurde Gottfried Helfer gewählt. Mit Helfer wurde ein erfahrener Mann gewonnen, der vor seinem Wechsel zur Dietersdorfer Feuerwehr bereits etliche Funktionen bei der FF Sierndorf sowie auf Abschnitts- und Bezirksebene ausübte.

Nach dem offiziellen Festakt lud die FF Dietersdorf zum Mittagstisch – der Reinerlös dient zur Finanzierung von Ausrüstungsgegenständen.