Feuerwehren löschten Flurbrand am Waldrand bei Kleedorf

Die Freiwillige Feuerwehr Breitenwaida rückte am 1. Mai zu einem Flurbrand am Haberg bei Kleedorf aus. Ein Böschung am Waldrand war aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten.

Es waren 17 Mitglieder der FF Breitenwaida, die mit Kommandofahrzeug, Versorgungsfahrzeug und Tanklöschfahrzeug zum Einsatzort unterwegs waren. Kommandant Günther Gruber übernahm die Einsatzleitung, seine Kameraden konnten den Brand von Unterholz, Gestrüpp und den niederen Büschen auf der Böschung rasch eindämmen.

Die nachalarmierten Feuerwehren Göllersdorf, Hollabrunn und Wullersdorf stellten die Wasser- und Atemluftversorgung sicher.

Nachdem die Feuerwehrmänner die Flammen und Glutnester abgelöscht hatten, wurden brennbare Materialen beseitigt und nachgelöscht. Mit einer Wärmebildkamera und einer Wärmebild-Drohne der FF Hollabrunn wurde der Einsatzort noch einmal kontrolliert, bevor die Feuerwehren nach etwa zwei Stunden wieder zurück in ihre Feuerwehrhäuser fahren konnten.

