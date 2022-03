Person in Wullersdorf unter Bagger eingeklemmt

Werbung

Die Wullersdorfer Kameraden wurden am Mittwochnachmittag (23.3.) zu einer Menschenrettung gerufen: Eine Person war unter einem Bagger eingeklemmt. Als die Feuerwehrmänner am Einsatzort ankamen, hatten es Passanten bereits geschafft, die Person aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Feuerwehr betreute den Patienten, bis das Rote Kreuz eintraf. Dieser wurde mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wullersdorfer Truppe richtete den Bagger mit Hebekissen und einer sogenannten Südbahnwinde auf, um das Austreten von Betriebsmitteln zu verhindern.

Nicht alltäglich war übrigens die Alarmierung der Feuerwehr: Die Kameraden waren zunächst verwundert, dass nur die Sirene im Ort heulte und die Personenrufempfänger und Handy-Alarmierungen nicht ausgelöst hatten. Trotzdem eilten 15 Mitglieder zum Feuerwehrhaus. Dort stellten sie fest, dass ein Passant den Druckknopfmelder betätigt hatte. Nachdem klar war, um welchen Einsatz es sich handelte, wurde von den Kameraden der Feuerwehrnotruf 122 gewählt und so die Rettungskette in Gang gesetzt.

