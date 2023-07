„Nur das Beste“ für die Festgäste der 125-Jahr-Feier

Ihr 125-jähriges Bestehen feiert die Freiwillige Feuerwehr Enzersdorf/Thale-Kleinkadolz mit einem großen Fest am 26. und 27. August. Am Samstagabend organisierten die Feuerwehrkameraden „Nur das Beste“ für ihre Gäste. So nennt sich das Kabarettprogramm, mit dem Manuel Dospel und Mario Sacher ab 20 Uhr in der wetterfesten VSKG-Veranstaltungshalle in Enzersdorf auftreten werden. Die Karten für diesen Abend sind im Vorverkauf bereits erhältlich.

„Unsere Gäste erwartet diesmal glücklicherweise kein Feuer, sondern ein wahres Feuerwerk an Pointen, Stimm-Imitationen und Liedparodien“, schmunzelt Feuerwehrkommandant Klaus Schönhofer. Er ist froh, dass die Wehr die beiden Kabarettisten für einen kurzweiligen Abend gewinnen konnten.

Dospel hat bereits drei Kabarett-Preise eingeheimst und spricht gern von den einfachen Dinge des Alltags, die wohl jedem schon einmal passiert sind. Dabei spannt er den Bogen in seinen Erzählungen von Erlebnissen an der Supermarktkasse bis hin zu den Granden der Nation. Sacher versteht es, dem Publikum den Spiegel vorzuhalten, so findet sich jeder irgendwie wieder. Sein Markenzeichen: Pointen-Dichte und viel Selbstironie.

Wer auch den 27. August in gemütlicher Atmosphäre verbringen möchte, ist ab 10 Uhr zum traditionellen FF-Frühschoppen der Wehr eingeladen. In der Halle werden nach dem Mittagessen auch köstliche Mehlspeisen serviert. Die Kinder können sich am angrenzenden Spielplatz vergnügen.

