„Dorfbuam“ feierten ein gewaltiges Comeback

„Es war für uns eine komplett andere Dimension“, beschreibt Wolfgang Thürr, Kommandant der Immendorfer Feuerwehr, das diesjährige Fest seiner Wehr, das am Wochenende mehr als erfolgreich über die Bühne ging. Samstagabend waren „über doppelt so viele Gäste wie sonst“ auf dem Festgelände anzutreffen.

Grund für den Ansturm war der Auftritt der legendären „Dorfbuam“, die sich für das Feuerwehrfest nach 36 Jahren musikalischer Pause wieder gemeinsam auf eine Bühne stellten. „Der nostalgische Auftritt der ,Dorfbuam' war das große Highlight“, attestiert auch Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl.

Wie berichtet hat sich die „Boyband der 1970er Jahre“ vor einem Jahr wieder getroffen und am gemeinsamen Singen und Musizieren erneut so viel Freude gefunden, dass Leopold Wilfinger, Heinz Wilfinger, Wolfgang Wichtel, Johann Wilfinger, Johann Kopp, Manfred Zöhrer und Leopold Rohrer beschlossen haben, in ihren 60ern noch einmal die Bühne zu stürmen.

Dass die Herren es immer noch drauf haben, beste Stimmung zu verbreiten, zeigte sich beim FF-Fest: Die Tanzfläche war stets voll, die Feuerwehr-Mitglieder mussten noch Tische und Bänke dazustellen. „Im Groben waren wir darauf vorbereitet“, berichtet Thürr. Hie und da sei es aber doch zu längeren Wartezeiten gekommen. „Meine Mannschaft hat den gewaltigen Ansturm super bewältigt“, ist der Kommandant stolz.

Er ist überwältigt von der großen Gästeschar, die aus der ganzen Region zusammenkam, um die „Dorfbuam“ noch einmal zu hören, um in Erinnerungen an ihre Jugendtage zu schwelgen. „Ein ganz großes Danke geht von uns an die ,Dorfbuam', es war ihr Verdienst, dass so viele Gäste zu uns gekommen sind“, meint Thürr.

Für ihn und sein Team ging's nach dem langen Party-Abend am Sonntag mit dem Frühschoppen weiter. Hier lud die Feuerwehr zum Mittagstisch, der ebenfalls musikalisch umrahmt wurde, und zwar von der Weinviertler Hauerkapelle.