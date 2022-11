Atemschutz-Prüfung in der "Ausbildungshochburg" geschafft .

In Gaindorf fand am Samstag die Ausbildungsprüfung Atemschutz in Gold und Silber statt. Fünf Feuerwehrkameraden aus dem Schmidatal bewältigten die ihnen gestellten Aufgaben mit Bravour.