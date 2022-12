Eine Ausfahrt, zwei Einsätze: Nach Auffahrunfall folgte weiterer Crash

Werbung

Am späten Montagnachmittag (5. Dezember) rückte die Feuerwehr Göllersdorf mit 14 Mitgliedern aus, um die Verkehrswege im einspurigen Bereich der Weinviertler Schnellstraße S3 nach einem Auffahrunfall zweier Fahrzeuge wieder freizumachen. Eines der Unfallfahrzeuge konnte selbstständig weiterfahren, der zweite beteiligte Pkw wurde mit von einem Kranfahrzeug in Hollabrunn gesichert abgestellt. Der Einsatz war in knapp einer Stunde erledigt.

„Auf der Heimfahrt ereignete sich unmittelbar vor uns – im noch immer anhaltenden Staubereich in Fahrtrichtung Guntersdorf – ein weiterer Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen“, berichtet FF-Kommandant Wolfgang Heindl. Eine kurzfristige Totalsperre war nötig, damit sich die Kameraden aufgrund der engen Platzverhältnisse der S3 einen Überblick verschaffen konnten. „Aufgrund der fehlenden Rettungsgasse hatten wir keine Möglichkeit, zur Einsatzstelle zu gelangen“, so Heindl weiter.

Ein Kastenwagen war mit dem Skoda, der vor ihm fuhr, kollidiert und verkeilte sich mit einem weiteren Kastenwagen. Ein viertes Fahrzeug wurde nur leicht durch den Skoda beschädigt. Einer der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht, die restlichen Beteiligten blieben unverletzt.

Zwei der Fahrzeuge waren nach dem Crash nicht mehr fahrtauglich und mussten mit dem Kran voneinander getrennt und verladen werden.

Im Einsatz waren:

FF Göllersdorf mit vier Fahrzeugen und 14 Mann

Autobahnpolizei Stockerau mit drei Fahrzeugen und sechs Mann

Asfinag Stockerau mit zwei Fahrzeugen und vier Mann

Rotes Kreuz Hollabrunn mit zwei Rettungswagen und einem Notfalleinsatzfahrzeug

