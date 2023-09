FF Hollabrunn rückte an Traktor kippte auf steilem Feldweg um: Glück im Unglück

Fahrer und Fahrzeug kamen bei diesem Unfall glimpflich davon. Foto: FF Hollabrunn

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

E in Traktorunfall ereignete sich am 7. September auf einem steilen Feldweg in Hollabrunn. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um das umgestürzte landwirtschaftliche Fahrzeug samt voll beladenem Anhänger zu bergen.

„Wie ein Wunder wurde der Traktor bei dem Unfall nicht schwer beschädigt und dadurch musste eine schonende Bergung durchgeführt werden“, berichtet die FF Hollabrunn. Das Gespann wurde mit Seilwinden aufgerichtet und gesichert auf der angrenzenden Agrarfläche abgestellt. „Zum Schluss wurde noch der Anhänger vom Zugfahrzeug abgekoppelt und das Gespann für den weiteren Abtransport an den Besitzer übergeben“, schildern die freiwilligen Helfer vom glimpflich verlaufenen Unfall. Foto: FF Hollabrunn