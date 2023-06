Das gab's noch nie: Vier Gruppen einer Wehr bei Ausbildungsprüfung

Dass sich das wochenlange Vorbereiten zur Ausbildungsprüfung Löscheinsatz ausgezahlt hat, zeigte sich Anfang Juni: Da traten 28 Mitglieder der Immendorfer Feuerwehr in vier Gruppen zu ebendieser Prüfung an und holten sechs Mal Gold, zwölf Mal Silber und zehn Mal Bronze.

Bei dieser Prüfung müssen die Feuerwehrmitglieder sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten nachweisen. „Zum Beispiel müssen die Kameraden die Positionen aller Geräte bei geschlossenen Geräteräumen im Tanklöschfahrzeug kennen und auch einen simulierten Zimmerbrand bekämpfen“, nennt Immendorfs Feuerwehrkommandant Wolfgang Thürr ein Beispiel.

Feuerwehrkommandant ist stolz auf seine Truppe

Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger zeigte sich in seiner Ansprache begeistert von der Motivation der Immendorf Feuerwehrmitglieder: „Ich kann mich nicht erinnern, dass in unserem Bezirk schon einmal eine Feuerwehr in vier Gruppen zur Ausbildungsprüfung Löscheinsatz angetreten ist.“

Besonders stolz ist Thürr auf seine jüngsten Kameraden, das Durchschnittsalter der Gruppe „Silber 1“ war 22 und das Durchschnittsalter der Gruppe „Bronze“ war sogar unglaubliche 17 Jahre. „Das ist sicherlich die jüngste Gruppe, die jemals zur Ausbildungsprüfung Löscheinsatz angetreten ist“, ist der Feuerwehrkommandant fest überzeugt.

Florian Andre feierte bei Ausbildungsprüfung seinen 30er

Er freute sich außerdem, dass er zahlreiche Feuerwehrfunktionäre begrüßen durfte: Neben Zaussinger und seinem Stellvertreter Reinhard Scheichenberger waren auch Abschnittsfeuerwehrkommandant Markus Zahlbrecht und dessen Stellvertreter Christian Holzer sowie Unterabschnittsfeuerwehrkommandant Ernst Kurt bei der Prüfung dabei. Ein besonderer Gruß und Dankeschön erging an Hauptprüfer Andreas Kisser und sein Team.

Selbstverständlich war auch Bürgermeister Richard Hogl bei der Abzeichenübergabe mit dabei und bedankte sich herzlich für die investierte Zeit der Feuerwehrmitglieder.

Im Zuge der Ausbildungsprüfung lud Feuerwehrmitglied Florian Andre alle Kameraden anlässlich seines 30. Geburtstag zu Speis und Trank ein.