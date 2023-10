Am Nationalfeiertag 17 Prüflinge und sieben Abzeichen in der Ausbildungs-Hochburg Maissau

Die erfolgreichen Teilnehmer an der Ausbildungsprüfung Löscheinsatz mit den Feuerwehrfunktionären, Prüfern und Vertretern der Stadtgemeinde Maissau. Foto: Günter Rapp

T raditionell am Nationalfeiertag traten 17 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Maissau zur Ausbildungsprüfung an. Diesmal im „Löscheinsatz“ in den Stufen Bronze, Silber und Gold - und mit Erfolg.