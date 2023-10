Hollabrunner Trupps kämpften sich durchs Brandhaus

Die Teilnehmer wendeten in der vom Feuerwehrabschnitt Hollabrunn organisierten Ausbildung das im ersten Teil aufgefrischte Wissen bei echtem Feuer, schlechter Sicht und sehr hohen Temperaturen an. Nach einem Küchenbrand im Erdgeschoss erwartete die Feuerwehrleute ein Wohn- und Schlafzimmerbrand im Obergeschoss des Brandhauses. In dieser Übungsanlage können Brände mit Gasflammen und künstlichem Nebel wirklichkeitsnahe simuliert werden.

Das Ausbilderteam unter der Leitung des Atemschutz-Experten Klaus Schüller achtete dabei auf die Sicherheit und das korrekte Arbeiten der Atemschutztrupps. Besondere Aufmerksamkeit galt der korrekten Türöffnung, Strahlrohrführung und einem umsichtigen und sicheren Vorgehen im Innenangriff.

Abschnittsfeuerwehrchef Markus Zahlbrecht zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen und dankte den Kameraden, die wieder einige Stunden ihrer Freizeit in diese Ausbildung investierten.