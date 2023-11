Feuerwehr reagiert auf Kritik: 2 Jahre Planung stecken in Fahrzeug

Dass die Wullersdorfer Feuerwehr im nächsten Jahr ein neues Lastfahrzeug mit Kran bekommen wird, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen. Wie berichtet, übte der freie Mandatar Günther Rohrer Kritik an der 300.000-Euro-Anschaffung. Darüber schüttelten die Feuerwehrmänner, die in den Zuhörerreihen saßen, den Kopf. Nach der Sitzung erklärte die Wullersdorfer Wehr via Aussendung, warum die Wahl auf dieses Fahrzeug fiel.

Das neue Lastfahrzeug liege einem maßgeschneidertem Konzept zugrunde, das eine steuergeldsparende Lösung für die Gemeinde biete. „Im Laufe der letzten Jahre hat sich dieses Fahrzeug als essenzieller Bestandteil bei vielen Einsätzen im Gemeindegebiet etabliert“, schildert die Feuerwehr in der Aussendung. Etwa bei Unwetterereignissen im Frühjahr und im Sommer hätten zahlreiche Bewohner die Vorzüge einer raschen und unmittelbaren Hilfe einer motivierten Mannschaft mit dem notwendigen Gerät gespürt.

Neues Fahrzeug soll bei Unwettereinsätzen flexibel sein

Das Lastfahrzeug der Wullersdorfer Feuerwehr ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen. Vor zwei Jahren wurde ein Arbeitskreis in der FF gebildet, der sich mit der Anschaffung eines Nachfolgers beschäftigte. Während der Planungsphase gab es drei Termine, an denen die Feuerwehr den Status quo der Planungen präsentierte. Dazu war der gesamte Gemeinderat eingeladen. Außerdem wurden bei diesen Terminen die nächsten Schritte abgestimmt.

Die Feuerwehrmänner besichtigten Fahrzeuge, das Hauptaugenmerk lag hier im Bereich des Katastrophenschutzes. Gerade bei Unwettereinsätzen sollte es flexibel eingesetzt werden können. Ein Kran mit Arbeitskorb ermögliche etwa ein sicheres Arbeiten auf einem Dach. Das Fahrzeug werde außerdem für den Transport und das Verheben des Großstromerzeugers oder der Großpumpen benötigt.

Die FF Wullersdorf holte Angebote für ein Wechselladefahrzeug mit Kran ein. Ein solches stehe der Feuerwehr laut NÖ Ausrüstungsverordnung zu. Doch als ein entsprechendes Fahrzeug besichtigt wurde, war klar: Es passt nicht in die Fahrzeughalle der Wullersdorfer Feuerwehr. Ein Zubau wäre notwendig geworden. Ein Projekt, das laut ersten Kostenschätzungen 650.000 Euro gekostet hätte. Für Gemeinde und Feuerwehr wären 490.000 Euro zu zahlen gewesen, den Rest hätte das Land NÖ gefördert, informiert die FF.

Detaillierte Planung der Feuerwehr spart 350.000 Euro Steuergeld

Kosten, die weder für Feuerwehr noch für die Gemeinde stemmbar wären. Also wurden alternative Möglichkeiten geprüft. Es wurde ein Fahrzeug konzipiert, welches in die Fahrzeughalle passt, künftig die wesentliche Stütze des Katastrophenschutzkonzeptes der Marktgemeinde darstellt und noch dazu die Projektkosten auf 300.000 Euro sinken ließ.

Doch da dieses, auf die lokalen Anforderungen optimierte Fahrzeugkonzept nicht im Schema der NÖ Feuerwehrausrüstungsverordnung vorkommt, gibt es keine Landesförderung. Dennoch seien durch die detaillierte Planung etwa 350.000 Euro an Steuergeld gespart worden, rechnet die FF Wullersdorf vor.

„Die Mitglieder der Feuerwehr Wullersdorf möchten sich ausdrücklich bei allen Politikern des Gemeinderates von FPÖ, ÖVP und SPÖ für die parteiübergreifende Einstimmigkeit, im Interesse der Sicherheit der Gemeindebevölkerung, bedanken“, endet die Aussendung der freiwilligen Helfer.