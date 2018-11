Seit Ende letzter Woche kursieren die Gerüchte in Ziersdorf – die Volksbank soll mit Ende dieses Jahres ihre Filiale schließen. Diese Gerüchte bestätigt Walter Pannagl, als Regionaldirektor zuständig für das Waldviertel und Teile des Weinviertels, im NÖN-Gespräch.

Gartner: „Kommunikation nicht transparent und wertschätzend“

„Es handelt sich um eine Filialbereinigung“, erzählt Pannagl, dass der Ziersdorfer Standort mit 7. Dezember seine Pforten schließt und mit Eggenburg (Bezirk Horn) zusammengelegt wird. Die beiden Mitarbeiter aus Ziersdorf werden ab Dezember in Eggenburg arbeiten. „Dort geht ein Kollege in Pension“, spricht Pannagl von einem guten Übergang, der lange vorbereitet worden sei.

Bürgermeister Johann Gartner gibt sich hingegen erstaunt, als Vertreter der Gemeinde, die mit der Bank auch geschäftlich verbunden ist, nicht im Vorfeld informiert worden zu sein. In einem E-Mail an die Volksbank drückte er diese Verwunderung auch aus: „... aber die Kommunikation (gegenüber der Standortgemeinde) ist aus meiner Sicht nicht transparent und wertschätzend, schließlich sind wir ja auch Kunde.“

Im NÖN-Gespräch am Montagabend meinte der Gemeindechef: „Ich verstehe diese Vorgangsweise nicht, ich finde sie fragwürdig. Es wurde nicht darüber gesprochen.“ Gedanken macht er sich über Kunden, die nicht so mobil sind: „Wenn jemand für Weihnachten Geld abheben will, steht er vor verschlossenen Türen.“

Auch eine Übergangslösung hätte man andenken können, meint Gartner: „Mit der heutigen Technik ist das kein Problem. Einmal pro Woche für drei oder vier Stunden einen Mitarbeiter nach Ziersdorf zu schicken, wäre kundenfreundlich gewesen.“ Der Bürgermeister möchte nun analysieren, wie man mit dieser Situation umgeht: „Es gibt auch Geschäftliches zu klären.“