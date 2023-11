Filmclub zeigt „Past Lives“: „Berührende Abhandlung über das Leben“

Jeder Mensch hat eine Geschichte und somit eine Vergangenheit. Die Geschichte des Lebens schreitet voran und manchmal schaut dann doch die Vergangenheit ums Eck. Von so einer Konstellation erzählt der vielgelobte Film „Past Lives“ der südkoreanisch-kanadischen Dramatikerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin Celine Song, den der Filmclub in den Stadtlichtspielen Retz am 11. November um 20 Uhr in der Originalfassung mit Untertitel zeigt.

Wenn man einander „in einem anderen Leben“ wiederbegegnet

„Unglaublich feinfühlig und sensibel entstehen lebensnahe Figuren, die konstant mit sich sowie ihren Träumen und Vorstellungen ringen“, ist nur eine der Elogen, die der Film bei Kritikern auslöst und diesem heuer eine Nominierung für den Goldenen Bären in Berlin einbrachte. In einer klassischen Dramenstruktur erzählt die Bühnenautorin von zwei Freunden, die sich mit zwölf Jahren aus den Augen verloren, sich nach zwölf Jahren im Internet wiederfinden und sich nach 24 Jahren dann das erste Mal wiedersehen. Aber da befinden sich beide „in einem anderen Leben“, so der Untertitel des Films.

Das große Verdienst des Streifens ist es, jegliches Klischee, das man bei dieser Art Geschichte bedienen könnte, auszulassen. Die Ehrlichkeit der Figuren ist es auch, die am Ende vielen Zuschauern die Tränen in die Augen treibt - und das ohne einen einzigen kitschigen Moment. Vielleicht auch deshalb ist der Film für viele Cineasten einer der besten des Jahres - oder wie die Wiener Stadtzeitung „Falter“ schrieb: „Eine berührende Abhandlung über das Leben selbst.“