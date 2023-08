Kultur Filmclub Retz: „Guter Geschmack ist das Ende der Kunst“

Emily Cox als Alma Mahler und Oskar Kokoschka als Valentin Postlmayr erleben eine leidenschaftliche Beziehung in dem Film „Alma & Oskar“, die auf dramatische Weise zum Scheitern verurteilt ist. Foto: AliochaMerker_Alamode Film

D er Filmclub Retz startet am 9. September in den Stadtlichtspielen mit zwei Ikonen der österreichischen Kunstszene in die neue Saison: „Alma & Oskar“. Der Streifen über die Amour fou von Regisseur Dieter Berner wird in Anwesenheit des Filmemachers gezeigt werden.

Kurz nach dem Tod ihres Mannes Gustav Mahler begleitet Alma den Kaiser von Österreich durch eine Ausstellung moderner Kunst. An einem Werk des Malers Oskar Kokoschka scheiden sich die Geister. Der Kaiser findet es grauenhaft - Alma hält dagegen, woraufhin sich folgender Dialog entspinnt: „Ich find's mutig.“ „Was ist da mutig? Da wird einem schlecht, wenn man so etwas sieht. Das ist geschmacklos.“ „Guter Geschmack ist das Ende der Kunst.“ „Ah ja? Ist das so?“ „Ja.“ In ihrem Kunstverständnis ist die junge Witwe unbeirrbar, ebenso wie in ihrem Drang nach kompromissloser Selbstverwirklichung. Im Film von Dieter Berner „Alma & Oskar“ bleibt es nicht bei der Begegnung mit dem Werk Kokoschkas, sondern es kommt auch zur persönlichen Begegnung mit dem „Enfant terrible“ der Kunstszene. Daraus bezieht der Film seine Dynamik und das Drama einer Liebschaft, die dem Untergang geweiht ist. Zu sehen ist der Streifen als Auftakt der neuen Saison des Filmclubs in den Stadtlichtspielen Retz am 9. September um 20 Uhr. Regisseur Dieter Berner hat mit „Alma & Oskar“ ein spannendes Porträt zweier diametral unterschiedlicher Künstler gezeichnet, das am 9. September in Anwesenheit Berners in den Stadtlichtspielen zu sehen ist. Foto: Georg Berner Als besonderen Trumpf dieses ersten Kino-Events kann der Abend mit der Anwesenheit von Regisseur Dieter Berner und Hilde Berger, die gemeinsam mit Berner das Drehbuch zu dem Film schrieb, aufwarten. Das Spiel um Macht und Abhängigkeit, dass Alma und Oskar an den Rand der Selbstzerstörung führt, ist ein Kostüm-Künstlerdrama mit viel Zeit- und Lokalkolorit, das einen kleinen Eindruck aus dem Leben einer großen Lebenskünstlerin vermittelt.