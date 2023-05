Nicht nur eine Nebenrolle im Leben spielen

„Manchmal zahlt es sich aus, experimentierfreudig zu sein, sich von ungewöhnlich-schrägen Ideen nicht abbringen zu lassen, sondern an ihnen festzuhalten und diese auch umzusetzen“, schrieb Harald Mühlbeyer in seiner Kritik für „Kino-Zeit“ über den Film, der am 13. Mai um 20 Uhr in den Stadtlichtspielen Retz zu sehen sein wird: „The Ordinaries“. Die Geschichte der deutschen Regisseurin Sophie Linnenbaum kann getrost als Science-Fiction-Satire eingeordnet werden.

In einer „Filmwelt“ wird das Leben aufgeteilt in Haupt- und Nebenrollen. Menschen mit Filmfehlern werden verfolgt und ausgegrenzt. Die 16-jährige Hauptfigur bekommt die Chance, von einer einfachen Nebenfigur zu einer Hauptfigur befördert zu werden. Sie möchte ein Leben mit einer eigenen Story, mit aufregenden Szenen und voller Musik. Sie möchte kein Filmdasein wie ihre Mutter führen. Diese arbeitet als Nebenfigur im Hintergrund, hat nur limitierte Dialoge ohne wirkliche Emotionen.

„Der Film ist in all seinen Mitteln, ob den Dialogen, dem detailverliebten Setdesign einer Idylle von Hollywood in den 1950er-Jahren oder der atmosphärischen Kameraarbeit faszinierend“, preist der Verleih „The Ordinaries“ an. Angesichts von neun Auszeichnungen, die der Film bei verschiedenen Festivals schon eingeheimst hat, kann man davon ausgehen, dass die Auswahl des Filmclubs Retz, der zu diesem Kinoabend einlädt, gelungen ist.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.