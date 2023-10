Subkulturen, Liebe, Sexualität, Drogen und Gewalt - das ist die künstlerische Welt der US-Fotografin Nan Goldin. Ihre Bilder sind geprägt von einer schonungslosen Direktheit, die auch vor intimen Momenten nicht zurückschreckt. Goldin hielt ihr Leben und das Leben und Sterben ihrer Freunde mit der Kamera fest. Sie dokumentierte körperliche Misshandlungen, AIDS-Erkrankungen und die Folgen von Drogenmissbrauch. Wie man sich vorstellen kann, mangelte es bezüglich ihrer radikalen Kunst nicht an Kritikern.

Oscar-prämierter Filmemacherin schuf umjubelte Doku

Auf diese außergewöhnliche Künstlerin und Karriere ist die Oscar-prämierte Filmemacherin Laura Poitras aufmerksam geworden und es entstand der 2022 in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnete Dokumentarfilm „All the Beauty and the Bloodshed“. Im Mittelpunkt des Films stehen Goldins Kunstwerke „The Ballad of Sexual Dependency“, „The Other Side“, „Sisters, Saints and Sibyls“ und „Memory Lost“. In diesen Arbeiten fängt Goldin ihre Freundschaften mit Schönheit und roher Zärtlichkeit ein.

Es ist eine emotional dicht ineinander verwobene Geschichte über Nan Goldin geworden, bei der sich die Kritiker diesmal einig waren: „Ein großartiger Dokumentarfilm“, schrieb „Der Standard“; „Ein Werk von umwerfender Kraft“, attestierte „The Hollywood Reporter“. Diesen Streifen zeigt der Filmclub Retz am 14. Oktober um 20 Uhr in den Stadtlichtspielen am Hauptplatz. Zum Einstimmen auf einen fordernden Kinoabend kann man sich die Weinkost um 19.30 Uhr schmecken lassen.