Von der Babyklappe zum Roadtrip

Aus der Not heraus gibt So-young ihr Neugeborenes in der Babyklappe einer Kirche ab. Doch über Nacht haben sie Skrupel befallen und sie möchte ihr Kind zurück. Ihr Pech, dass bei der gemeinnützigen Organisation der Kirche zwei Gauner arbeiten, die schon mal das eine oder andere Baby zu Bestpreisen verkaufen. Als sie die zwei zur Rede stellt, vollzieht Regisseur Hirokazu Kore-Eda den ersten höchst ungewöhnlichen Twist in seinem Film „Broker - Familie gesucht“, den der Filmclub Retz in den Stadtlichtspielen am 10. Juni um 20 Uhr zeigt.

In den 129 Minuten des Films, der in der deutsch synchronisierten Fassung gezeigt wird, begibt sich die junge Mutter tatsächlich gemeinsam mit den Gaunern auf die Suche nach einer zahlungswilligen Adoptivfamilie. Sie selbst wird wegen eines Verbrechens gesucht und den zwei Babyhändlern ist die Polizei schon auf der Spur. Der turbulente Roadtrip durch Südkorea kann beginnen. Die Neue Zürcher Zeitung nennt den Regisseur den „japanischen Meister des Familiendramas“.