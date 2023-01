Filmdrama "Eismayer" im Retzer Kino: Ein Name mit Nachhall

Lesezeit: 2 Min CP Christian Pfeiffer

Wenn sich Männer beim Militär näherkommen, kann es schnell kompliziert werden - überhaupt, wenn es sich um um Vizeleutnant Charles Eismayer, im Film dargestellt von Gerhard Liebmann, handelt. Foto: Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH

D ie Premiere von "Eismayer" erfolgte am 4. September 2022 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig, wo er als „Bester Spielfilm“ in der Settimana Internazionale della critica ausgezeichnet wurde. Der Filmclub Retz zeigt die subtile Charakterstudie am 14. Jänner um 20 Uhr in den Stadtlichtspielen.