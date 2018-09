„Wir zwei, lieber Freund, sind Sonne und Mond, sind Meer und Land“, schreibt Hermann Hesse. Sein 1930 erschienenes Buch „Narziss und Goldmund“ lag auch in Stefan Ruzowitzkys Händen: Der Regisseur bringt die Geschichte über zwei konträre Charaktere auf die Leinwand.

Da ist auf der einen Seite der asketische Klosterschüler Narziss und auf der anderen Seite der ungestüme Goldmund, der von seinem Vaters ins mittelalterliche Kloster gebracht wird und schließlich auf Wanderschaft geht. Wie die beiden Männer ihren Weg finden und wie die geordnete Welt des Klosters auf die bunte Welt außerhalb seiner Mauern trifft, fasziniert Ruzowitzky. Er schrieb mit Robert Gold das Drehbuch und führt Regie. Jannis Niewöhner und Sabin Tambrea spielen die Hauptrollen, an ihrer Seite sind etwa die Schauspieler Sunnyi Melles, Jessica Schwarz, Georg Friedrich, Uwe Ochsenknecht und Johannes Krisch.

Gedreht wird in Südtirol, Tschechien und Österreich. Die Burg Hardegg dient als Kulisse: Das Areal wurde zum Kloster verwandelt. Warum Octavian Pilati das Tor für das Filmteam öffnete und welche botanische Feinheit dem Nationalpark Thayatal beim Filmdreh auffiel, lest ihr in eurer nächsten Hollabrunner NÖN.