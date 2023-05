Stammtisch für Sicherheit beim Erdäpfel-Experten in Hollabrunn

Mehr als 20 Personen aus verschiedenen Branchen, die im Sicherheitsbereich tätig sind, nutzten diese Möglichkeit, um in Hollabrunn mit anderen in Kontakt zu kommen und die Sicherheitsstandards in anderen Firmen zu besichtigen. Neben einer Firmenpräsentation, einer Werksbesichtigung und vielen persönlichen Gesprächen gab es einen Impulsvortrag zum Thema Blackout. Das jährliche Treffen zwischen den Sicherheitskräften soll nämlich nicht nur zum Austausch dienen, sondern auch zum Aufklären und Vorbeugen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.