Das neue Gästetaxi im Retzer Land und in der Stadtgemeinde Hardegg mit dem Nationalpark Thayatal bringt ab sofort Touristen an Wochenenden und feiertags an ihr gewünschtes Ziel. In der heurigen „Rumpfsaison“ startet der Taxidienst verspätet, künftig wird dieses Mobilitätsservice von Ostersamstag bis 31. Oktober angeboten.

Auch während der Woche zur Verfügung

„Vorteil dieses Modells ist, dass die Gäste mit fixen Bereitschaftszeiten zum üblichen Taxitarif an Freitagen, Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 23 Uhr rechnen können“, erklärt Regionsobmann Manfred Nigl. „Bisher konnten wir unseren Gästen keine Garantie geben, dass sie während dieser Zeiten in ihre Unterkunft gebracht werden können. Das soll sich nun durch die Kooperation mit dem Taxiunternehmen Schneider aus Pulkau ändern.“

Auch während der Woche steht das Taxi unter 0664-3560078 auf Anfrage für Fahrten zur Verfügung.

„Wir freuen uns, mit dieser Kooperation einen Beitrag zur Mobilitätssteigerung für unsere Gäste geschaffen zu haben“, betonte Retzer-Land-Geschäftsführer Reinhold Griebler bei der Präsentation des neuen Gästetaxis und meint: „Durch die kräftige Unterstützung durch Gastronomie und Beherbergung in der Werbung können wir gewährleisten, dass durch hohe Gästefrequenz dieses Modell nicht nur Bestand haben wird, sondern vielleicht auch noch ausgebaut werden kann.“

Das Projekt wird durch die Gemeinden Retz, Pulkau, Schrattenthal, Retzbach und Zellerndorf sowie durch die Stadtgemeinde Hardegg samt Nationalpark Thayatal finanziert.

Übrigens: Albert Dietrich, der das „Retzer Land Taxi“ ab März als gefördertes Alltagstaxi betreiben wollte und dieses auch schon beworben hatte, hatte seine Bewerbung in der Zwischenzeit zurückgezogen.