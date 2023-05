Feuerwehr-Matura für sechs Kameraden aus dem Bezirk Hollabrunn

Die Anforderungen an das Feuerwehrleistungsabzeichen (FLA) in Gold sind hoch, nicht umsonst wird das FLA Gold auch als „Feuerwehr-Matura“ bezeichnet. Nach monatelangen Vorbereitungen war es so weit und im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln ging der 65. Bewerb um eben diese höchste Stufe der Bewerbsausbildung in Niederösterreich über die Bühne.

Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger war am Ende stolz, sechs Kameraden aus dem Bezirk Hollabrunn zum FLA Gold gratulieren zu dürfen. Mit Paul Priedl, Christopher Rain und Christopher Zeiner gehören drei davon der FF Kleinhöflein an. Dazu gesellten sich Andreas Picha von der FF Gaindorf, Johannes Wanek von der FF Pernersdorf und Stefan Kast von der FF Zellerndorf. Im Anschluss an den Bewerb gratulierten noch zahlreiche Feuerwehrfunktionäre im Rahmen des Abschnittsfeuerwehrtages in Merkersdorf.

Von insgesamt 120 Teilnehmer schafften 111 das Bewerbsziel. Zaussinger dankte allen Ausbildern für die Vorbereitungsarbeiten, allen Bewertern sowie allen Teilnehmern zu ihren Leistungen. Und: Im Zuge des Bewerterabends wurde Abschnittsfeuerwehrkommandant Andreas Schwingl zum Hauptbewerter ernannt.

Was es beim Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold zu meistern gilt:

1. Handbuch Grundausbildung, Gruppe im Löscheinsatz und im technischen Einsatz

2. Löschmittelberechnung und Löschwasserförderung über längere Strecken

3. Brandschutzplan

4. Formulieren und Erteilen von Befehlen als Gruppenkommandant und als Einsatzleiter

5. Beantwortung von 15 aus 300 Fragen aus dem Feuerwehrwesen

6. Führungsverfahren Brandeinsatz und Technischer Einsatz schriftlich

7. Hindernisbahn und Knoten

8. Verhalten vor der Gruppe (Exerzieren)

