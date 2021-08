Nachdem, wie berichtet, die Planer in der Vorwoche das Projekt präsentierten und versicherten, dass der Grüngürtel zwischen Sonnleitenweg und Gerichtsbergkellergasse nicht angerührt wird, veröffentlichte die Liste Scharinger auf ihrer Homepage ihre Meinung zu dieser Causa. Die Mandatare rund um Namensgeber Stadtrat Wolfgang Scharinger sehen das Ensemble der Gerichtsbergkellergasse nach wie vor in Gefahr.

Auch, dass die ÖVP bei einer Pressekonferenz behauptete, alle Unterlagen seien für die Opposition zugänglich gewesen, stimme nicht. So sei etwa Anfang Juli eine Anfrage an den Stadtbaudirektor gegangen, dessen Antwort er schuldig blieb – jedenfalls bis zur Vorwoche. „Wir sehen uns in unseren Bedenken zu diesem Projekt, beispielsweise zum Erhalt des Baumbestandes entlang der Gerichtsbergkellergasse auf den beiden Flächen, bestätigt“, sagt LS-Mandatar Peter Tauschitz. Denn auf Privatgrund werden keine Bäume geschützt.

„Wenn ich damals einen Fehler gemacht habe, dann muss ich mich doch heute umso mehr bemühen, ihn wieder gutzumachen.“ Stadtrat Wolfgang Scharinger

Dass sich Wolfgang Scharinger nun so sehr für den Erhalt der Bäume einsetzt, freut Georg Ecker, den Landtagsabgeordneten der Grünen, zwar, wundert ihn aber auch: „2013 hat er für die Umwidmung gestimmt und jetzt spielt er sich als Retter der Bäume auf. Wenn ich etwas umwidme, dann muss ich auch damit rechnen, dass die Fläche verbaut wird, das war damals schon klar“, meint der Hollabrunner Gemeinderat.

Georg Ecker Die Grünen

Scharinger hätte sich bereits damals überlegen müssen, wofür er stimmt. Im Nachhinein „großes Theater“ zu machen, sei seltsam. „Der Gemeinderat bestimmt, wo gebaut werden darf“, betont Ecker. Was auf privaten Grundstücken passiere, da könne das Gremium nicht viel machen.

„Herr Ecker sollte froh sein über Leute wie mich, die umdenken und die Natur schützen wollen“, meint Scharinger, als ihn die NÖN auf die Kritik ansprach. „Wenn ich damals einen Fehler gemacht habe, dann muss ich mich doch heute umso mehr bemühen, ihn wieder gutzumachen“, ergänzt der Stadtrat. Der hat sich übrigens auch bei Silvia Nossek via E-Mail entschuldigt.

Wie berichtet, schmerzte es Scharinger, dass gerade eine Grünen-Bezirksvorsteherin ein Areal voller Bäume als Bauland verkauft, er warf ihr vor, es würde ihr nur ums Geld gehen. Auf NÖN-Nachfrage sagte diese aber, dass das umstrittene Grundstück von ihrer Mutter verkauft worden ist. „Ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich dem Bürgermeister und dem Liegenschaftstadtrat auf den Leim gegangen bin“, erklärt Scharinger nun im NÖN-Gespräch.

Für Ecker zeigen die aktuellen Unstimmigkeiten einmal mehr, dass man sich vorher gut überlegen müsse, wo gebaut werden darf und wo nicht. Die Grünen jedenfalls seien immer klar gegen den Verkauf und die Umwidmung des Gemeindegrundstücks gewesen.