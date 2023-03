Neuer Hingucker am Heldenberg

„Wir hören oft, dass die Vinothek nicht so einfach zu finden ist“, erzählt Peter Steinbach, Altbürgermeister vom Heldenberg. Darum gab er in seiner Zeit als Bürgermeister noch einen besonderen Hinweis auf die LPSM-Vinothek, die sich oberhalb von Kollers Oldtimermuseum befindet, in Auftrag: Einen Flaschenturm.

Dieser wurde vor dem Wochenende aufgestellt. Gerüst und Sockel wurden gleich ums Eck vom Heldenberg von der Schlosserei Zinniel in Kleinwetzdorf gefertigt. „Die Gemeindearbeiter haben den Turm gestern beim Sturm mit den Flaschen gefüllt“, berichtet Bürgermeister Günther Brandstätter. Doch alles ging gut, keine der 1.200 Weinflaschen ging zu Bruch. Diese sind übrigens kein Leergut aus der Vinothek, sie wurden extra angekauft. Ebenso, wie die dazugehörigen Kapseln.

„Wir wollten sie zuerst in den Farben der Vinothek, blau und grün, kaufen“, erzählt Steinbach. Doch das Grün hob sich zu wenig ab. Also wurde auf gelb umgesattelt. Das habe einen doppelten Effekt: Es mache auf die Vinothek aufmerksam und „ist eine neue, stabile Art der Niederösterreich-Fahne“, dachte Steinbach an die Landesfarben. Er ist überzeugt: „Sicher ein Unikat in unserer Region.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.