Mähdrescherbrand bei Gaindorf setzte Feld in Flammen

Am Dienstagnachmittag riefen die Sirenen die Feuerwehren Maissau, Minichhofen, Pfaffstetten, Ravelsbach und Gaindorf zum Einsatz. Während der Erntearbeiten entstand in einem Mähdrescher ein Brand, der auch auf das Feld übergriff. Der Einsatzort befand sich in der Katastralgemeinde Gaindorf, nördlich der Ortschaft in Richtung Unterdürnbach.

Foto: Doku NÖ

Einsatzleiter Anton Koller traf mit dem Hilfeleistungsfahrzeug und drei Mitgliedern kurz nach der Alarmierung ein und ließ einen Löschangriff durchführen. Zwei Atemschutztrupps räumten den Getreidetank des Mähdreschers mit Schaufeln aus. Währenddessen löschten die nachkommenden Mitglieder auch den Feldbrand.

Mit dem Wechselladeaufbau der FF Ravelsbach und dem Rüstlöschfahrzeug der FF Maissau wurde die Wasserversorgung sichergestellt. So waren noch rund 10.000 Liter Löschwasser in Reserve vorhanden - ein wichtiger Vorrat bei so abgelegenen Einsatzorten. Rund 60 Feuerwehrleute standen zwei Stunden im Einsatz.