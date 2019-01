Eine Zeitreise in die Vergangenheit: Der 47. Ball für Gewerbe, Handel und Industrie stand heuer ganz unter dem Motto „Flower Power“. VW-Busse, große Blumengestecke und Schallplatten zierten den Hollabrunner Festsaal. WK-Obmann Alfred Babinsky und sein Team ließen damit das Zeitalter der Hippies für eine Nacht wieder aufleben.

Gestartet wurde mit einer schwungvollen Tanzeinlage des UTT Hollabrunn mit Songs aus "The Greatest Showman", "Fifty Shades of Grey" und Co. Im Anschluss sorgten Sunnyhills mit Frontmann Peter "Sax" Schwingenschlögl, Seven for Tea und DJ Erwin Kwapil für beste Unterhaltung.