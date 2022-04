Großer Ansturm: Rotes Kreuz bittet um Hilfe und Anmeldung

Werbung

„Jede Woche kommen viele Frauen mit Kindern, um Bekleidung, Spielsachen, aber auch Kinderwägen und vieles mehr abzuholen“, berichtet Gabriele Schönauer, die mit ihrem Team in der Garage in der Aspersdorferstraße eine provisorische Ausgabestelle dafür errichtet hat. Sprachprobleme konnten mithilfe einer Dolmetscherin reduziert werden.

Außerdem sind die Mitarbeiter der „Team Österreich Tafel“ jeden Samstag auch damit beschäftigt, Lebensmittel- und Hygienepakete vorzubereiten, um diese direkt oder an Betreuungspersonen auszuhändigen. „Das bedarf aber einer entsprechenden Vorbereitung“, bittet Schönauer um rechtzeitige Kontaktaufnahme unter 059144-57004 (werktags von 8 bis 12 Uhr). Nur so könne der derzeitige Ansturm bewältigt werden, „egal ob es sich um die Ausgabe von Lebensmitteln handelt oder auch um Bekleidung“. Es sei derzeit wichtig, nicht ohne Vorankündigung zu erscheinen.

Spielsachen und Sommerkleidung benötigt

Speziell wird die Bevölkerung gebeten, Spielsachen und Sommerbekleidung zu spenden. Warenspenden werden jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr in der Aspersdorferstraße 34 persönlich entgegengenommen. „Selbstverständlich sind wir auch für jede persönliche Unterstützung dankbar, wenn sich jemand einige Stunden in der Woche sozial engagieren möchte – einfach melden!“, so die Leiterin der Gesundheits- und Sozialdienste des Hollabrunner Roten Kreuzes.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.