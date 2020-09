Thomas kam 2015 aus dem Iran nach Ziersdorf. Er arbeitete als Jurist in Teheran. Der 35-jährige wohnt in einem Haus in Ziersdorf. Familie Sulz aus Baumgarten am Wagram (Bezirk Tulln) kümmert sich um ihn.

„Mir geht es gut. Ich versuche, nicht an die Vergangenheit zu denken, sondern an die Zukunft“, sagt Thomas in sehr gutem Deutsch. Und die Zukunft schaut für Thomas gut aus.

Seit Jänner 2019 arbeitet er bei der Firma Scheibelhofer in Hollabrunn. Im Büro und manchmal im Verkaufsraum. „Mir ist das Vertrauen von Herrn und Frau Scheibelhofer, das sie in mich gesetzt haben, sehr wertvoll.“

5 Jahre Flüchtlingskrise Bezirk Hollabrunn: Wo Licht ist, ist auch Schatten

Neben seiner Vollzeitarbeit lernt der im Iran ausgebildete Jurist noch für die Prüfungen, die ihm für die Anerkennung seines Studiums in Österreich fehlen. „Österreichisches Arbeitsrecht“ steht gerade am Plan. Gerhard Sulz hilft ihm dabei. „Während des Corona-Lockdowns kam Gerhard Sulz sehr oft zu mir, um mit mir das Arbeitsrecht zu lesen“, erzählt Thomas.

Geht es ihm seelisch nicht gut, kommt seine „österreichische Mutter“, Monika Sulz, und redet mit ihm. Seine leibliche Mutter lebt mit seiner Schwester in Teheran. Sie war voriges Jahr in Österreich. „Sie bekommt ein Visum für zwei bis drei Wochen im Jahr“, schildert Thomas, der mit seiner Mutter auch im Stephansdom war. Dort arbeitet er am Wochenende in geringfügiger Beschäftigung. „Ich bereite alles für die Messe vor.“

In seiner Freizeit spielt Thomas gerne Volleyball in Ravelsbach. „Und einmal in der Woche treffe ich mich mit Freunden bei der Legio Mariae in Ziersdorf.“ Der 35-Jährige war im Iran kein praktizierender Schiit, in Österreich konvertierte er zur römisch-katholischen Kirche und wurde 2017 getauft. „Wenn mir etwas nicht passt, kann ich nicht schweigen“, beschreibt sich Thomas selbst.