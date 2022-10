Haugsdorfer Rettung versorgte Verletzte bei Excalibur City

Am Flugplatz in der Excalibur City, also nahe dem Grenzübergang Kleinhaugsdorf, ereignete sich am vergangenen Mittwoch ein Unfall: Ein mit zwei Personen besetzter Tragschrauber krachte in den Hangar. Das Rote Kreuz rückte zu einem grenzüberschreitenden Einsatz aus. Was Rätsel aufgibt: Laut dem Online-Portal „Austrian Wings“ war es bereits der dritte derartige Unfall seit Anfang September.

Die Rettungsleitstelle in Brünn wurde über mehrere verletzte Personen informiert. Gemeinsam mit Notruf 144 NÖ wurde versucht, diesen Einsatz abzuwickeln. Der Rettungswagen der Ortsstelle Haugsdorf und der Christophorus-Hubschrauber aus Krems wurden alarmiert. Die Verletzten wurden vom Haugsdorfer Rotkreuz-Team erstversorgt.

Einige Minuten später landete bereits der Rettungshubschrauber mit dem Notarzt, kurz darauf trafen ein Einsatzfahrzeug aus Tschechien und die Polizei ein. Da es sich bei den beiden Verletzten um österreichische Staatsbürger gehandelt hatte, wurden diese in Absprache mit den tschechischen Kollegen ins Klinikum Horn gebracht. „Trotz der Sprachbarriere konnte der Einsatz problemlos abgearbeitet werden“, berichtet Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Günther Wiehart.

Bei einem Lokalaugenschein der NÖN sprach ein tschechischer Pilot von Leichtsinn, der die Unfälle ausgelöst hätte. Der Betreiber der Flugschule am Flughafen Excalibur City gab sich am Telefon wortkarg. Eine schriftliche Anfrage über die drei Flugunfälle binnen einem Monat blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Bei allen Beteiligten hätte es sich jedenfalls um Österreicher gehandelt.

Der Tragschrauber wurde bei dem Unfall vergangene Woche zerstört, ein am Boden stehendes Flugzeug wurde ebenfalls beschädigt. Den Unfällen sollen Durchstartmanöver während Ausbildungsflügen vorausgegangen sein. Es grenze geradezu an ein Wunder, dass bislang keine Todesopfer zu beklagen sind, meint ein Experte, der nicht als Einziger gespannt darauf wartet, wie sich die tschechische Luftaufsichtsbehörde bzw. die Behörde für Flugunfalluntersuchung in Tschechien zu den Unfällen äußern wird. Zumindest beim letzten Crash hätte es sich im Übrigen um einen in Deutschland registrierten Gyrocopter gehandelt.

