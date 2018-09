Helmut Koch will, dass die Parzellen jederzeit bebaut werden können. | NÖN-Archiv

„Solange ich da bin, war’s noch nie so kurz“, lauteten bei der Gemeinderatssitzung nach einer Dreiviertelstunde die Abschlussworte von Bürgermeister Helmut Koch (ÖVP). „Wir für Retz“ verhielt sich äußerst zurückhaltend, nur vonseiten der ÖVP und SPÖ kamen Wortmeldungen.

Stadträtin Elisabeth Germann (SPÖ) steht zwar hinter dem Nachtragsvoranschlag, aus dem VP-Finanzstadtrat Roman Langer einige Kennzahlen präsentierte. „Schon alleine, weil wir die provisorische Kindergarten-Gruppe brauchen.“ Zwei Kritikpunkte hatte sie dennoch.

„Ho-Ruck-Partie“ vermeidbar gewesen

Germann empfahl ein Konzept. „Dann würden wir nie wieder in so eine Ho-Ruck-Partie geraten.“ Denn man habe schon bei der Erstellung des Budgetvoranschlags im Vorjahr gewusst, dass man Platz für die steigende Kinderzahl benötigen würde.

Der Nachtragsvoranschlag 2018 sieht die Kosten für Umbaumaßnahmen, zusätzliches Personal und Miete vor, damit eine weitere Kindergarten-Gruppe am Rupert Rockenbauer-Platz gegründet werden kann: die zweite an diesem Standort und insgesamt die achte in der Stadt. Der zweite Gruppenraum ist offenbar gerade noch rechtzeitig fertig geworden.

Der zweigruppige Kindergarten gilt – wie auch die Kleinkinderbetreuungseinrichtung in der Wieden – als Provisorium, wenn auch eines, das den Bedürfnissen der Kinder vollends entspricht. Dennoch bereitet das der SPÖ-Stadträtin Sorgen. Stadtrat Stefan Lang (ÖVP) hat zwar zuletzt von einer mündlichen Zusage des Landes berichtet, den Kindergarten dauerhaft im Haus der NMS-Gemeinde belassen zu können. Das ist Germann aber zu wenig.

Geld, das bisher geflossen ist, solle nicht verloren gehen. Ein langfristiges Vorausdenken wäre für sie jedenfalls angebracht. Die Forderung ist nicht unbekannt: „Wir für Retz“ hatte sie bereits aufs Tapet gebracht. Das SPÖ-Statement entlockte Karl Breitenfelder, der sich als einziger mit seiner Stimmenthaltung nicht für den Nachtragsvoranschlag aussprach, zumindest ein Lächeln.

Germann hält zudem die Erhöhung der Eintrittspreise im Freibad kurz vor Saisonbeginn für „kontraproduktiv“, auch in Anbetracht dessen, dass der Jugend kaum etwas geboten werde. Die Statistik zeige, dass sich die Besucherzahl reduziert habe. „Viele Familien überlegen, ob sie sich das Retzer Bad leisten können.“ Preispolitik oder Angebot sollten überdacht werden.

Außer Bürgermeister Helmut Koch (ÖVP), der seine Freude über die steigende Kinderzahl zum Ausdruck brachte, antwortete niemand.