Neuseeländerin als Praktikantin bei Winzer Uibel in Ziersdorf

Lily Stuart aus Neuseeland sitzt entspannt mit Demeter-Winzer Leo Uibel an einem Sonntagmittag in dessen Winzerhof. Die Weinwissenschafterin vom anderen Ende der Welt blickt auf zwei Wochen Praxis in den biodynamischne Weingärten am Ziersdorfer Köhlberg zurück.

Bevor sie nach Österreich kam, kannte sie nur Mozart und den „Seifried-Wein“ einer von nach Neusseeland ausgewanderten Winzerfamilie. Auf die Frage, wie sie zur Weingartenarbeit in die Alpenrepublik kam, erklärt sie: „In Neuseeland haben wir in den Weinbaugebieten riesige Monokulturen an Weingärten, jedoch Starkregen und Hitze gefährden diese.“ Hier in Österreich seien die Betriebe kleiner und es gebe mehr Artenvielfalt. Als Forscherin arbeitet sie bei dem Projekt „Zukünftiger Weingarten“ mit, damit der Weinbau in Neuseeland, der in den 1980ern den internationalen Durchbruch schaffte, eine Chance in der Zukunft hat.

Wirbelstürme rissen Straße weg und verhinderten Weinlese

„Im Februar gab es in der Weinbauregion Hawke´s Bay einen heftigen Wirbelstum“, erzählt Stuart, „es war kurz vor der Weinlese. Doch die Weinbauern konnten nicht lesen, weil alle Zufahrtsstraßen zu den Weingärten weggerissen waren.“ Überflutungen in den Meeresregionen lassen die Gegenden im Weinbau versalzen, schildert die Önologin. Ihre Forschungsfirma „Plant and Food Research“ arbeitet daran, die Umwelteinflüsse durch Biodiversität in den Griff zu bekommen und die riesige Monokultur im Weinbau aufzubrechen.

Zu den Unterschieden zwischen dem österreichischen und dem neuseeländischen Weinbau zähle zum einen die Größe der Pflanzen. „Bei uns schauen die Stämme viel jünger aus, die Rebstöcke sind dünner,“ schildert Stuart. „In Neuseeland bewässern sie die Weingärten, in Österreich haben wir einen trocken Weinbau“, wirft Uibel ein.

Die vielen unterschiedlichen Weinsorten seien ein weiterer wesentlicher Unterschied zum neuseeländischen Weinbau. Die Weingärten seien in Österreich außerdem viel kleiner und zwischen den Reihen begrünt. Die Erntemenge sei in Neuseeland dagegen um vieles größer, berichtet Stuart im NÖN-Gespräch von großen Weinraffinerien. Am ehesten vergleichbar mit der Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf, dem größten Weingut Österreichs , merkt Uibel an. Übrigens: In Österreich darf man bei Qualitätswein bis zu 10.000 kg Trauben pro Hektar ernten, in Neuseeland ist die Erntemenge frei.

Mundet der Veltliner? „Ist sehr neu für mich“

Dass Österreicher auch schon zu Mittag Wein trinken, ist für die Neuseeländerin ungewöhnlich. Sie selbst kommt aus der großen Weinbauregion Marlborough, dem Land des „ Sauvignon Blanc“. Und wie schmeckt ihr der Weinviertler Veltliner? „Er ist sehr neu für mich, nicht so aromatisch wie der Sauvignon Blanc.“ Vom Weingut Uibel bevorzugt sie den maischevergorenen Orange Wine.

Während Winzer Uibel und seine Kollegen ihren Wein meistens selbst ernten und im Keller verarbeiten, sind diese Vorgänge in Neuseeland in Genossenschaften und Weinfirmen ausgelagert. In Blenheim, der Hauptstadt der Weinbauregion des Sauvignon Blan, gibt es eine Genossenschaft und 50 Weinfirmen. Die Weinhauer können entscheiden, ob sie ihre Trauben der Genossenschaft oder den Weinfirmen direkt verkaufen. Die Weinfirmen haben Weingartenmanager, die die Bauern und deren Arbeitsweise und ihre Erträge kontrollieren, und exportieren den Wein weltweit.

Somit ist die Verarbeitungsstruktur und die Berufsausbildung komplett anders in Neuseeland. Es gibt keine klassischen Weinbauschulen wie in Österreich, jedoch Unis für den Weinbau. Die Arbeit im biodynamischen Weinbau studierte Lily Stuart nun zum ersten Mal bei Leo Uibel in Ziersdorf. Sie will dessen Arbeitsweise mit den klimatischen Bedingungen in Neuseeland kombinieren.

Jetzt kennt sie also auch den Grünen Veltliner des Schmidatals. Obwohl: „Als ich in Wien ankam, kannte dort niemand den Ort Ziersdorf“, lacht Stuart und nippt an einem Glas Ziersdorfer Wein.