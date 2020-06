Zur Jahreszahl, die sich mit Hollabrunns Postleitzahl deckt, waren eigentlich mehrere Highlights und Veranstaltungen geplant. Doch dann kam das Coronavirus. Nun können sich die Hollabrunner und Besucher der Stadt aber zumindest an großformatigen Fotos erfreuen, die für rund ein Monat zu bewundern sein werden.

Wo diese zu finden sind?

Am Hauptplatz (Bushaltestellen), in der Sparkassegasse (Buchhandlung "Frau Hofer"), am Mühlenring (Motorikpark), am Lothringerplatz, in der Kaplanstraße (Interspar), in der Robert Löfflerstraße (Kindergarten), in der Theodor Körnergasse, in der Schmiedgasse, in der Josef Weisleinstraße (Teich), in der Steinfeldgasse (Stadtwerke), beim Friedhof sowie beim Freibad in der Badhausgasse.